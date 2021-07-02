Vodafone запустил второй курс по подготовке Big Data аналитиков

2 июля 2021, 10:45

75% студентов предыдущего набора, защитивших финальный проект, уже работают в data science



Vodafone Украина провела набор и запустила второй учебный курс школы Big Data Lab по подготовке аналитиков больших данных. Курс рассчитан на аналитиков данных, бизнес аналитиков, IT-специалистов и энтузиастов с математической подготовкой, которые хотят начать карьеру в data science или расширить свою квалификацию.

По результатам пилотного курса 2020-2021, 40% студентов успешно прошли обучение. А 75% студентов, которые защитили финальный проект, уже работают в data science.По своей насыщенности и бизнес ориентированности программа обучения Vodafone Big Data Lab не имеет аналогов в Украине. Она разработана лучшими специалистами Украины и мира и состоит из тщательно отобранных и взаимосвязанных дисциплин: фундаментальной математики, модулей big data инжиниринга и доменной экспертизы. Теория подкрепляется практикой на реальных датасетах Vodafone. Это позволяет в сжатые сроки охватить весь спектр знаний, необходимых для формирования кругозора в data science, и на практике научиться работать с большими данными.Авторы курса постоянно совершенствуют программу обучения, учитывая опыт предыдущего набора и развитие data science.Во втором курсе была расширена практическая часть модулей по инфраструктуре больших данных и машинного обучения, а также открыт подготовительный курс, который помог студентам актуализировать уровень знаний в математике и программировании, и адаптироваться к насыщенности основного курса.Обучение проходит дистанционно в режиме онлайн и содержит 350 лекционных и 350 самостоятельно практических часов. Во время лекций студенты могут общаться и задавать вопросы преподавателю, так как это происходит во время очного обучения.Предусмотрена возможность просматривать лекции в записи и консультироваться с преподавателями с помощью LMS системы и мессенджеров.В конце обучения студенты будут работать над большим финальным проектом с использованием реальных больших данных, который задействует все знания и навыки, полученные в процессе обучения. Проект станет украшением портфолио и подтверждением профессиональных навыков для будущего работодателя.

По окончании курса и успешной защиты финального проекта, выпускники смогут начать карьеру в data science на позициях Junior Data Scientist, Junior Analyst, Junior Data Analyst, Junior User Acquisition Analyst и т.д.



Big Data Lab – это комплексный интенсивный курс подготовки data science специалистов, предусматривающий изучение фундаментальных математических дисциплин по анализу данных, доменную экспертизу и практику с реальными обезличенными большими данными Vodafone.