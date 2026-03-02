Vodafone Україна запустив сьомий курс з підготовки Data Science фахівців

2 марта 2026, 10:15

Vodafone Україна розпочав новий навчальний процес у школі Big Data Lab, відкривши сьомий курс з підготовки data science спеціалістів.

Програма орієнтована на формування системної експертизи у сфері великих даних та підготовку фахівців, готових до роботи з реальними бізнес-задачами вже на старті кар’єри.

Vodafone Big Data Lab – це комплексна інтенсивна програма, що поєднує фундаментальну математичну підготовку, Big Data інжиніринг, доменну експертизу та практичну роботу з реальними великими даними Vodafone.Навчальна модель школи базується на високій інтенсивності та практичному підході: студенти працюють із задачами, максимально наближеними до реальних бізнес-кейсів, а кожний модуль супроводжується менторами з міжнародною кваліфікацією.Програма Big Data Lab регулярно оновлюється відповідно до змін у сфері data science, що дозволяє підтримувати її відповідність сучасним технологічним викликам та потребам ринку.Експертиза Vodafone у підготовці data science спеціалістів вже виходить за межі корпоративної освіти. Досвід Big Data Lab ліг в основу пілотних освітніх ініціатив у закладах вищої освіти України, зокрема був використаний при запуску спеціалізованого курсу з Data Science у Київському авіаційному інституті.За роки існування школа сформувала сильну репутацію освітньої ініціативи: понад 70% студентів успішно захищають фінальний проєкт, а понад 80% випускників працюють за фахом у провідних компаніях України та світу.Навчання триватиме шість місяців і складатиметься з десяти взаємопов’язаних модулів. Фінальним етапом стане виконання масштабного проєкту від бізнес-підрозділу Vodafone Україна на основі реальних великих даних, що дозволить учасникам сформувати конкурентне портфоліо.Vodafone Україна продовжує інвестувати у розвиток data science спільноти та підготовку нової генерації спеціалістів, які визначатимуть майбутнє технологічної та цифрової економіки.