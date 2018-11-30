Vodafone проведет онлайн хакатон по Data Science

30 ноября 2018, 10:45

Vodafone запускает новую инициативу в рамках платформы для экспериментов с большими данными Big Data Lab.

8 декабря стартует DS Competition – первый в Украине двухнедельный онлайн хакатон по Data Science.

DS Competition ставит перед участниками две конкретные актуальные для Vodafone задачи по анализу данных: определение наиболее вероятных пользователей одной из услуг компании и определение возраста клиента. Vodafone совместно с AI Booster проведeт хакатон для того, чтобы выбрать наиболее качественное решение поставленных задач. Открытие хакатона состоится 8 декабря, а победители будут определены 23 декабря во время финального митапа.

Соревнование будет проводиться онлайн, принять участие в нем могут команды дата аналитиков из всех регионов Украины и любой точки мира. Команды будут соревноваться за призовой фонд в $3000.

К участию в хакатоне приглашаются представителей технического комьюнити и команды независимых разработчиков.

В DS Competition используются реальные обезличенные данные Vodafone. Сэмпл данных полностью анонимизирован и подготовлен таким образом, чтобы при этом можно было отследить закономерности и особенности поведения на большом количестве событий.

Платформа Big Data Lab была запущена в 2018 году. В рамках проекта Vodafone Украина впервые открыл массив своих реальных данных всем заинтересованным дата-аналитикам и разработчикам. Участники лаборатории получили возможность на основе реальных данных под руководством менторов разработать проекты в трех категориях: решения для города, бизнеса и улучшения качества жизни. Проект включал масштабный хакатон по Data Science и акселерационную программу для команд-победителей.

Vodafone использует большие данные как для решения собственных задач, так и для предоставления бизнес клиентам услуг на основе big data: гео-аналитика, скоринг, анализ целевой аудитории, поиск потенциальных клиентов и таргетинг. Решения Vodafone на основе big data получили телеком "Оскар" – были признаны лучшим решением года для бизнеса по результатам премии Telecom Awards 2018.