В Киеве пройдет самый масштабный data science хакатон

7 декабря 2017, 10:15

9-10 декабря в Киеве пройдет первый в Украине масштабный хакатон в области big data.

В рамках проекта Vodafone Украина впервые открывает массив своих реальных данных всем заинтересованным дата-аналитикам и разработчикам.

Участники лаборатории получат возможность на основе реальных данных под руководством менторов разработать проекты в трех категориях: решения для города, бизнеса и улучшения качества жизни.

Зарегистрироваться для участия в проекте можно до 8 декабря включительно. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте https://bigdatalab.com.ua/ и успешно пройти тест.

На участие в Big Data Lab уже поступило 1,5 тысячи заявок, в хакатоне смогут принять участие 300 лучших экспертов, определенных по результатам тестирования.

К участию в проекте приглашаются все заинтересованные лица, включая корпоративные команды разработчиков, студенческие коллективы и независимых IT-специалистов. Требования к участникам: знание статистического анализа данных, опыт работы с Python / R. и креативность. Все данные в проекте будут обезличены и намеренно изменены в целях безопасности.

Лучшие проекты по результатам хакатона получат менторскую поддержку Vodafone и будут представлены инвесторам.

Менторами проекта стали топ-менеджеры и дата-аналитики Vodafone Украина, а также следующие эксперты в области data science и телекоммуникаций: