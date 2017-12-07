В Киеве пройдет самый масштабный data science хакатон

9-10 декабря в Киеве пройдет первый в Украине масштабный хакатон в области big data.
В рамках проекта Vodafone Украина впервые открывает массив своих реальных данных всем заинтересованным дата-аналитикам и разработчикам.
Участники лаборатории получат возможность на основе реальных данных под руководством менторов разработать проекты в трех категориях: решения для города, бизнеса и улучшения качества жизни.
Зарегистрироваться для участия в проекте можно до 8 декабря включительно. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте https://bigdatalab.com.ua/ и успешно пройти тест.
На участие в Big Data Lab уже поступило 1,5 тысячи заявок, в хакатоне смогут принять участие 300 лучших экспертов, определенных по результатам тестирования.
К участию в проекте приглашаются все заинтересованные лица, включая корпоративные команды разработчиков, студенческие коллективы и независимых IT-специалистов. Требования к участникам: знание статистического анализа данных, опыт работы с Python / R. и креативность. Все данные в проекте будут обезличены и намеренно изменены в целях безопасности.
Лучшие проекты по результатам хакатона получат менторскую поддержку Vodafone и будут представлены инвесторам.
Менторами проекта стали топ-менеджеры и дата-аналитики Vodafone Украина, а также следующие эксперты в области data science и телекоммуникаций:
- Ростислав Оленчин, Real Estate and IT Entrepreneur
- Андрей Заяц, руководитель группы компаний IT4Medicine
- Ян Цибулькин, техно предприниматель и инженер, автор курса в школе Projector Data Science
- Роман Химич, консультант телекоммуникационных компаний, эксперт рынка телекоммуникаций
- Евгений Сидякин, основатель двух Big Data стартапов
- Борис Трофимов, Software Architect, руководитель направления Big Data в Sigma Software/AOL
- Константин Пацера, глава Analytical Boutique
- Владимир Севастьянов, младший научный сотрудник ННК «ИПСА» НТУУ КПИ им Сикорского, сооснователь компании в сфере обработки данных
- Михаил Макуха, сооснователь и СEO Data Science консалтинговой компании Wide Vision
- Виталий Радченко, Data scientist в Ciklum