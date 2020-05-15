15 мая 2020, 12:45

Vodafone проведет лекции по Data Science для Украинской академии лидерства

Преподаватели, принимающие участие в проекте Vodafone Big Data Lab проведут онлайн-лекции курса Data Science для Украинской академии лидерства.



Курс был адаптирован для студентов академии и состоит из трех насыщенных информацией и знаниями блоков:



– Первый блок обучения познакомит слушателей с особенностями науки о данных и искусственного интеллекта. Также студенты узнают об истории анализа данных, способах использования в различных отраслях, принципах построения команды для аналитического проекта и путях получения профессии.



– Второй блок посвящен роли математического анализа и теории вероятности при построении моделей машинного обучения. Слушатели узнают о видах данных и их особенностях, а также о больших данных и как ими оперировать.



– В третьем блоке компания Vodafone поделится опытом применения аналитики больших данных в современном бизнесе на примере собственных проектов и наиболее интересных и успешных мировых практик.



Образовательный курс Data Science от Vodafone призван предоставить молодому поколению страны наиболее полную картину особенностей и перспектив использования аналитики больших данных. Старт курса запланирован на май 2020 года.

