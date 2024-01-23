Vodafone запустив п’ятий курс з підготовки Big Data аналітиків

23 января 2024, 13:15

Vodafone розпочав п’ятий курс з навчання у школі з підготовки фахівців з Data Science.

Лекційний процес триватиме до червня 2024 року і завершиться підготовкою та захистом великого фінального проекту на реальних знеособлених даних від data science підрозділу Vodafone Україна.

В ході відбору було опрацьовано 73 заявки і проведено 49 інтерв’ю. Це дозволило набрати групу з 25 найсильніших і найбільш вмотивованих студентів, 18 з яких додатково пройшли підготовчий курс від Big Data Lab.За 6 місяців навчання студенти отримають знання з фундаментальної математики, big data інжинірінгу та доменної експертизи, які будуть закріплюватись на практиці.Курс розроблений найкращими фахівцями України та світу і містить 10 взаємопов’язаних дисциплін що формують спектр знань, необхідний і достатній для старту кар’єри у data science.Навчання проходить дистанційно в режимі онлайн, що дозволяє спілкуватись та задавати питання менторам, так як це відбувалося б під час очного навчання. Передбачена можливість передивлятись лекції у записі та консультуватись з викладачами за допомогою LMS системи та месенджерів.Наприкінці навчання студенти працюватимуть над великим фінальним проектом з використанням реальних великих даних, який задіє всі знання та навички, здобуті в процесі навчання.Проект стане прикрасою портфоліо і підтвердженням професійних навичок для майбутнього роботодавця.Після закінчення курсу та успішного фінального проекту, випускники зможуть розпочати кар’єру у data science на позиціях Junior Data Scientist, Junior Analyst, Junior Data Analyst, Junior User Acquisition Analyst тощо.Більше 80% студентів Big Data Lab, що захистили фінальний проект, вже працюють з даними.