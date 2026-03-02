ГлавнаяНовости
2 марта 2026, 9:15

Риши Сунак стал советником Зеленского, — The Independent

Он вошёл в группу, которая консультирует президента по вопросам экономической реконструкции. Он будет привлекать инвестиции в оборонную сферу и усиливать энергетическую устойчивость в преддверии следующей зимы.


Оцените новость:
  • 0 оценок