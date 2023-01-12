Британия планирует поставить танки Украине — Financial Times

12 января 2023, 10:45

Это решение было принято на фоне заявления Польши. Один из британских спикеров сообщил журналистам, что Риши Сунак, премьер-министр Британии, попросил министра обороны Бена Уоллеса работать с партнерами в ближайшие недели, чтобы продвинуться "далее и быстрее с нашей поддержкой Украины, включая предоставление танков".

Издание пишет, что речь идет о современных тяжелых боевых танках Challenger 2."Мы ускоряем нашу поддержку Украины военными технологиями следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну... Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам кардинальный потенциал", — сказал представитель Даунинг-Стрит.