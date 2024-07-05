Риши Сунак ушел с должности премьер-министра Великобритании

Как сообщила BBC, после поражения Консервативной партии на выборах он выступил перед журналистами на Даунинг-стрит, 10.
Сунак взял на себя ответственность за поражение и похвалил Кира Стармера, который вскоре займет должность премьера. Он назвал его порядочным и патриотичным человеком.
Затем Сунак отправился в Букингемский дворец на встречу с королем. После их короткой встречи журналистам подтвердили, что король принял отставку Сунака.
На должности министра он пробыл почти два года (с октября 2022-го).
Впервые за 14 лет к власти в Британии придут лейбористы.