Что мировые лидеры говорили об Украине в новогодних обращениях

4 января 2023, 11:15

Мы собрали подборку самых ярких цитат.



Олаф Шольц, канцлер Германии

«Путин ведет империалистическую войну в Европе. Но он не захватил Украину за несколько дней. Украинцы мужественно защищают свою страну. И мы будем продолжать поддерживать Украину».

Риши Сунак, премьер Британии

«Россия начала варварское вторжение в Украину. Мы продолжим стоять вместе с нашими украинскими друзьями против жестокости путина».



Саули Ниинистьо, президент Финляндии



«И СССР и россия, сделали грубую ошибку, считая, что быстро поставят Украину и Финляндию на колени. Лидеры авторитарной страны, сталин и мутин, не учли, что народ, который действует сообща - это великая сила».



Эммануэль Макрон, президент Франции

«Мы будем помогать Украине до победы и мы будем вместе строить справедливый и прочный мир. Рассчитывайте на Францию, рассчитывайте на Европу».



Майя Санду, президент Молдовы

«Молдаване увидели ужасы войны в соседней стране. И смятение вошло в каждый дом Молдовы. Наша страна ответила на этот страх своей добротой. Мы объединились - и пришли на помощь».



Анджей Дуда, президент Польши

«Жестокая российская агрессия против демократической Украины принесла смерть, боль и страдания. Надо сказать прямо: во всем виновата имперская политика путинской россии!»



Фумио Кисида, премьер Японии

«Мы сталкиваемся с тем, что можно назвать наиболее суровой угрозой безопасности послевоенной эпохи, вызванной российской агрессией против Украины, а также возросшей угрозой, связанной с ядерным оружием».