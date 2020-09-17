В Британии пессимистично настроены на быстрое восстановление авиационной отрасли

17 сентября 2020, 11:15

Группа депутатов предупредила, что правительственный план восстановления авиации «не может быть реализован достаточно быстро», поскольку пораженная отрасль промышленности приближается к зимнему сезону, из-за чего не уверенна в своем будущем.

Еще в марте, когда пандемия коронавируса охватила мир и вынудила авиакомпании сокращать полеты, услуги и персонал, но канцлер Риши Сунак заявил, что отрасль получит поддержку со стороны министров.Однако девять месяцев спустя, после консультации по реформе обязанности авиапассажиров, на которой настаивали многие авиакомпании, о которой ранее было объявлено в мартовском бюджете, пока появилось мало подробностей о рассматриваемой поддержке. Краткое изложение плана появилось в ответе правительства на документ комитета по отбору транспорта — о влиянии вируса на авиакомпании Великобритании.Депутат от консервативной партии Хью Мерриман, председатель комитета, приветствовал это объявление, но предупредил, что этот план «не может быть реализован достаточно быстро для сектора, опустошенного воздействием коронавируса».Тем временем, 25 000 человек уже уволены из крупнейших авиакомпаний и аэропортов Великобритании, при этом только British Airways сократила 12 000 должностей. Virgin Atlantic также сократит почти половину своих 10 000 должностей, в то время как Easyjet и Ryanair избавятся от 4 500 и 3 000 сотрудников. Аэропорт Гатвик сократит около четверти своего штата — 2400 сотрудников, в то время как Хитроу только что запустил консалтинговую компанию, из-за которой он может потерять четверть передовых должностей.