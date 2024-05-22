22 мая 2024, 12:15

Генштаб подтвердил, что ВСУ поразили ракетный корабль "Циклон"

«По уточненной информации, в ночь на 19 мая Силы обороны Украины поразили в Севастополе российский ракетный корабль „Циклон“ проекта 22800».


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