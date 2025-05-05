Cтали известны подробности атаки на Крым 2 мая

5 мая 2025, 9:45

В ночь на 2 мая в аннексированном Крыму произошла масштабная комбинированная атака беспилотников, в ходе которой были поражены военные объекты, в частности аэродромы тактической авиации.

Как объяснил военный эксперт, спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, во время атаки морские беспилотники выступили в роли «платформ-носителей» для FPV-дронов, которые взлетали с них и наносили точечные удары по целям на суше.



«Так называемый «губернатор» Севастополя Развожаев признал, что атака действительно имела место. Он говорит об использовании Украиной морских дронов. Соответственно, морские дроны стали «носителями» для наших других «комаров» – FPV, которые взлетают с них и наносят удары по военным объектам в Крыму… Кроме того, было громко там, где находятся аэродромы, с которых взлетает тактическая вражеская авиация, и такие площадки, как Гвардейское, где размещена оккупационная ракетная бригада» - рассказал он в эфире телемарафона.



Сергей Братчук подчеркнул, что Украина атакует исключительно военные объекты противника, например, такие как аэродром «Кача» в Бахчисарайском районе.