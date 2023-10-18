Что изменит на фронте появление у ВСУ ракет ATACMS?

18 октября 2023, 9:15

Дальнобойные ракеты (с дальностью 100 километров и более) нужны Украине, чтоб бить по дальным тылам российских войск.

Даже ограниченная дальность ATACMS до 165 километров (именно такие, как пишут американские СМИ, поставлены в Украину) позволит накрывать весь тыл южного фронта РФ от Мариуполя до левого берега Днепра и весь северный Крым.

То есть, открывается возможность ударов по дорогам, мостам, складам боеприпасов и горючего, а главное - по аэродромам, где россияне держат свою боевую авиацию. Правда, как пишут военные паблики, самолеты они уже перенести ближе к югу Крыма после неоднократных прилетов ракет и беспилотников. Но зато на аэродроме в Джанкое, а также на аэродромах на захваченном юге Украины (в Бердянске, например) россияне держат свои боевые вертолеты, которые активно используются для операций на линии фронта. И чем дальше придется россиянам перебазировать вертолеты, тем больше у них будет подлётное время для действий на лини фронта. А значит - меньшая скорость реагирования на те или иные события.