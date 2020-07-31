Украинские истребители начали плановые летно-тактические учения

31 июля 2020, 9:15

В рамках полетов будут отработаны воздушные бои группами на средних и малых высотах, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны Украины.

"…В 831 бригаде тактической авиации Воздушного командования "Центр" проходят плановые полеты. Одна из авиационных эскадрилий бригады готовится к летно-тактическим учениям. Восстановление по видам летной подготовки, групповая слетанность в составе пары и звена, воздушные бои группами на средних и малых высотах - основные задачи текущей недели…", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.

По словам временно исполняющего обязанности командира авиабригады полковника Александра Мостового, военные отрабатывают готовность к боевым действиям в различных сценариях. Наземный персонал и летный состав вкладываются в определенные сроки. Такие тренировки и навыки необходимы для выполнения скорейшего вывода авиационных подразделений на оперативные аэродромы, чтобы избежать потенциальных потерь от средств воздушного нападения противника.