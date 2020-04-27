Из-за проблем с двигателем Ми-8 совершил вынужденную посадку

27 апреля 2020, 11:45

22 апреля, около 17 часов, вертолет Ми-8 бориспольской Бригады транспортной авиации Воздушных Сил ВСУ совершил вынужденную посадку на необорудованную площадку.

По словам экипажа, во время полета в двигатель вертолета залетел птица, повлекшее отказ одного из двигателей.Ми-8 успешно совершил вынужденную посадку на одном двигателе. Для этого командир визуально выбрал место в полевой местности вблизи населенного пункта Иванкив Киевской области и посадил машину", - говорится всообщении. В этот день экипажи вертолетов Ми-8 осуществляли плановые полеты на предельно малых высотах, отрабатывали упражнения по курсу боевой подготовки на групповую слетанность в составе пары.