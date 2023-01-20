Украина получит вертолеты Ми-17 и Stinger от Латвии

20 января 2023, 11:45

Латвия передаст десятки ПЗРК Stinger, два вертолета Ми-17, десятки пулеметов, БПЛА и научит 2000 украинских солдат в рамках нового пакета поддержки Украины, — Reuters.

"Во время разговора с министром обороны Украины я подтвердил твердую поддержку правительства и населения Латвии Украине в этой страшной войне. В ближайшее время мы направим в Украину новые партии военной поддержки - Stinger anti -авиаракетные комплексы,вертолеты,пулеметы с боезапасом и беспилотники. Латвия в этом году продолжит обучение военнослужащих разных уровней ВСУ. В планах увеличить интенсивность обучения и обучить как минимум в два раза больше украинцев чем в 2022 год», — цитирует Мурниеце пресс-служба Минобороны Латвии.