Латвия отправит в Украину зенитно-ракетные комплексы Stinger и вертолёты

19 января 2023, 17:15

Об этом сообщила министр обороны Инара Мурниеце. Напомним, она вчера встретилась с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

"Во время беседы с министром обороны Украины я подтвердил твёрдую поддержку правительства и населения Латвии Украине в этой страшной войне. В ближайшее время направим новые партии военной поддержки - зенитно-ракетные комплексы "Стингер", вертолёты, пулемёты с боеприпасами и беспилотники. Латвия и в этом году продолжит подготовку солдат разных уровней Вооруженных Сил Украины. В планах - увеличить интенсивность тренировок и обучить как минимум в два раза больше украинцев, чем в 2022 году», - сказала после встречи Инара Мурниеце.