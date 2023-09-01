1 сентября 2023, 14:15

Латвия тратит более 1% ВВП на военную помощь Украине – Министр обороны страны

«Сегодня мы концентрируем усилия на тренировке украинских военнослужащих и обязались предоставить такую тренировку для 3 000 украинских военных в Латвии», – отметила Инара Мурниеце.


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