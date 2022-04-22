В Латвии начинаются военные учения Namejs 2022

22 апреля 2022, 10:15

В Латвии сегодня стартует весенний этап масштабных учений Namejs-2022 с участием подразделений стран НАТО.

Для участия в первом этапе прибудут военные из США, Чехии, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии, об этом сообщает Delfi.

Также задания будут выполнять подразделения, развернутые в рамках расширенной боевой группы НАТО в Латвии, представляющие десять стран: Албанию, Чехию, Италию, Исландию, Черногорию, Канаду, Польшу, Словакию, Словению и Испанию.Общее количество иностранных военнослужащих в Латвии составит около 3 тыс. человек. Продлятся учения до 27 мая.