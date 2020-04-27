Воздушное командование НАТО сообщило об успешном завершении учений

27 апреля 2020, 9:45

Североатлантический Альянс провел практические многонациональные учения по организации воздушного патрулирования над Балтийским морем.

Воздушные силы четырех стран НАТО и двух стран-партнеров с участием самолета НАТО E-3A AWACS 20-21 апреля провели тренировочные полеты в определенных участках международного воздушного пространства над Балтийским морем. Целью учений "Ramstein Alloy 20-1" была отработка процедур и координации усилий союзников и партнеров. В учениях участвовали бельгийские и польские истребители F-16, литовские транспортный самолет C-27 и поисково-спасательный вертолет, немецкие самолеты Eurofighter и воздушный заправщик A400M, а также финские боевые самолеты F-18 и JAS-39 ВВС Швеции.Были отработаны несколько сценариев, включая сопровождение самолета, который потерял связь со средствами гражданского воздушного контроля, что требовало координации международных усилий по идентификации и перехвата такого воздушного судна.