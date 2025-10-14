НАТО начало ежегодные учения по ядерному сдерживанию "Stedfast Noon"

14 октября 2025, 10:45

Эти учения представляют собой давно спланированную, плановую подготовку и не связаны с текущими мировыми событиями и не предусматривают применения боевого оружия.

В этом году учения Steadfast Noon пройдут в Нидерландах. Авиабаза Волкель станет основной базой учений, а также будут задействованы авиабаза Кляйне-Брогель в Бельгии и база Королевских ВВС Лейкенхит в Великобритании.В учениях задействовано около 70 самолётов из 14 стран-членов НАТО, включая самолёты как обычного, так и двойного назначения. Непосредственно будут задействованы около 2000 человек личного состава.