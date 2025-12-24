LG Sound Suite - перша у світі система-саундбар на базі Dolby Atmos FlexConnect

24 декабря 2025, 12:45

На виставці CES 2026 компанія LG Electronics (LG) трансформує домашні розваги, представляючи LG Sound Suite — аудіосистему для дому, яка забезпечує безпрецедентну гнучкість для користувачів.



В основі системи — саундбар H7, перший у світі саундбар із підтримкою Dolby Atmos FlexConnect, що забезпечує захопливе об’ємне звучання Dolby Atmos, яке адаптується до будь-якого планування кімнати без складного налаштування.



LG Sound Suite дозволяє користувачам конфігурувати систему з п’яти додаткових компонентів, зокрема бездротових тилових колонок M7 і M5, а також сабвуфера W7, утворюючи загалом 27 можливих конфігурацій. Від компактних віталень до повноцінних домашніх кінотеатрів — користувачі можуть без зусиль створити систему, що ідеально підходить для їхнього простору: від простої двоканальної конфігурації до потужної системи 13.1.7 для максимального кінематографічного ефекту. А завдяки тому, що саундбар H7 виступає головним пристроєм, Dolby Atmos FlexConnect працює з будь-яким телевізором, надаючи споживачам ще більше свободи для задоволення своїх розважальних потреб.

Dolby Atmos FlexConnect пропонує найпростіший спосіб перенести захопливий звук Dolby Atmos на ваш великий екран. Насолоджуйтесь вражаючим аудіо, яке робить кожен вибух потужнішим, кожну пісню — реалістичнішою, кожен ігровий день — емоційнішим, а кожну мить — незабутньою. Налаштування ще ніколи не було таким простим: система гнучка в усьому та інтелектуально адаптується до вашого акустичного середовища.Звук знову повертає собі центральне місце у вітальні, адже стримінгові сервіси витіснили фізичні носії. Провідні платформи сьогодні пропонують фільми, серіали та спортивні трансляції у форматі Dolby Atmos та інших передових аудіоформатах, роблячи кінематографічний звук доступним для широкої аудиторії. Ця трансформація відродила інтерес до домашніх кінотеатрів, і споживачі дедалі частіше шукають захопливе аудіо, яке відповідало б вражаючій якості зображення сучасних телевізорів. LG Sound Suite відповідає на цей запит, поєднуючи простоту та високу продуктивність і повертаючи справжній об’ємний звук у серце дому.У цьому контексті LG додає власні інновації, щоб ще більше покращити якість звучання. Функція Sound Follow використовує технологію ультраширокосмугового зв’язку (UWB) для коригування оптимальної зони прослуховування залежно від розташування користувача. У поєднанні з Dolby Atmos FlexConnect це забезпечує персоналізоване занурення — кожне місце у кімнаті відчувається як найкраще. Крім того, Room Calibration Pro аналізує акустичні характеристики приміщення та застосовує обробку зі Штучним інтелектом, щоб точно налаштувати звук і забезпечити збалансоване, наповнююче простір звучання.Саундбар H7 працює на базі найсучаснішого процесора LG — α (Alpha) 11 AI Processor Gen 3, того самого чипа, що використовується у флагманських OLED-телевізорах LG. Перенесення цієї перевіреної технології в аудіосферу забезпечує додаткову продуктивність і інтелектуальні можливості. Процесор використовує глибоке навчання та нейронний процесор для формування звуку з винятковою точністю. Завдяки AI Sound Pro+ стереозвук може масштабуватися до багатоканального об’ємного звучання, а інтелектуальне розділення об’єктів забезпечує чіткість і баланс голосів, музики та звукових ефектів. Система також автоматично адаптує аудіо залежно від типу контенту, оптимізуючи звучання для різних жанрів.Кожен компонент LG Sound Suite оснащений динаміками Peerless — брендом, який понад століття асоціюється з досконалим аудіо та відомий своєю майстерністю у створенні високопродуктивних преміальних акустичних систем. Поєднання простоти та гнучкості Dolby Atmos FlexConnect із висококласними акустичними характеристиками динаміків Peerless відкриває нову еру захопливого звучання Dolby Atmos.«Разом із Dolby ми зробили захопливий звук гнучким для будь-якого дому. LG Sound Suite є підтвердженням нашої спільної зосередженості на інноваціях в сфері аудіо», — зазначив Лі Чон Сок, керівник підрозділу аудіо LG Media Entertainment Solution Company. «LG Sound Suite поєднує Dolby Atmos FlexConnect, модульну конструкцію та налаштування зі Штучним інтелектом, дозволяючи споживачам створювати систему на власний смак і насолоджуватися кінематографічним звуком з будь-якого місця».«Dolby і LG відкривають новий рівень гнучкості аудіо для всіх, хто хоче отримати кращий звук з Dolby Atmos», — сказав Джон Кулінг, старший віцепрезидент з напряму розваг Dolby Laboratories. «Незалежно від того, чи розміщені ваші колонки на полиці, чи заховані в кутку, Dolby Atmos FlexConnect органічно вписується в будь-який дім без складності традиційних систем. Ми з нетерпінням чекаємо, коли споживачі зможуть відчути цей новий рівень гнучкості та продуктивності»LG Sound Suite буде представлена на CES 2026 з 6 по 9 січня на стенді LG. Щоб бути в курсі всіх останніх інновацій і продуктів LG для домашніх розваг, відвідайте LG Newsroom.