Lenovo анонсувала продаж нового планшету Lenovo Tab Plus

24 июня 2024, 9:15

Lenovo представила новий планшет для розваг Lenovo Tab Plus.



Завдяки восьми динамікам JBL з матричною структурою Hi-Fi, налаштованою за допомогою Dolby Atmos пристрій забезпечує неперевершену якість звуку.



Розроблений для меломанів, 11,5-дюймовий планшет доповнює свій звук 2K-дисплеєм для яскравих візуальних ефектів та регульованою підставкою для комфортного користування під будь-яким кутом.



Незамінний пристрій для любителів музики, Lenovo Tab Plus перетворює будь-яке місце на особистий розважальний простір завдяки 26 Вт чистого стереозвуку. Завдяки восьми Hi-Fi динамікам JBL, зокрема чотирьом матричним динамікам і чотирьом збалансованим буферам, розміщеним у чотирьох корпусах динаміків загальним обсягом 22 куб. см, планшет наповнює простір глибшими, виразнішими басами та чіткішим високочастотним звучанням. Крім того, пристрій налаштований за допомогою Dolby Atmos і підтримує високоякісний звук з роздільною здатністю 24 біт та частотою 96 кГц при використанні навушників.

Щоб максимально використати функціональність і аудіосистему, розроблену спільно з JBL, Lenovo Tab Plus перетворюється на Bluetooth®-динамік для безперебійного відтворення аудіо з будь-якого портативного пристрою. Планшет оснащений вбудованою підставкою з можливістю регулювання кута до 175 градусів для зручного перегляду.



Для максимальної кастомізації звуку планшет має персоналізований регулятор гучності в застосунку, який дозволяє точно налаштовувати аудіо. Завдяки цьому програмному забезпеченню планшет автоматично підвищує гучність, коли відкрито улюблений музичний або подкаст-застосунок, знижує звук при виборі браузера та виконує інші налаштування.



Lenovo Tab Plus забезпечує повноцінне враження від розваг розважальний досвід, поєднуючи видатні аудіоможливості з 11,5-дюймовим 2K дисплеєм, сертифікованим за стандартом TUV2, з частотою оновлення 90 Гц. Це доповнює чіткий звук і динамічні баси яскравими зображеннями та виразною графікою. Сертифікований за стандартом TUV екран проходить тестування на низький рівень синього світла та відсутність мерехтіння, забезпечуючи оптимальний комфорт для очей.

Щоб забезпечити безперервні розваги в дорозі, планшет оснащений акумулятором на 8600 мАг, який може відтворювати потоки до 12 годин3, та підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт, яка досягає повної зарядки всього за 90 хвилин.

Планшет оснащений процесором MediaTek Helio G99, має до 256 ГБ вбудованої пам'яті4 з можливістю розширення через карту MicroSD (продається окремо) та має захист від води та пилу за стандартом IP525. Вбудований режим глибокого читання пом'якшує екран для імітації колірної матриці сторінок книги, а також може перетворюватися на цифрову фоторамку або годинник через режим очікування. Режим очікування автоматично активується, коли Lenovo Tab Plus не використовується і заряджається в альбомному режимі з підставкою.

Lenovo Tab Plus захищає користувачів за допомогою панелі конфіденційності, яка надає змогу власнику керувати дозволами, пропонує оновлення протягом 2 років із забезпеченням безпеки протягом 4 років до червня 2028 року. Планшет доступний з додатковим сервісом Lenovo Premium Care6 для персоналізованої технічної підтримки та Lenovo Accidental Damage Protection One6 для захисту від випадкових падінь або пролиття рідин. Пристрій сумісний з Lenovo Tab Pen Plus, зарядним пристроєм Lenovo 68W USB-C Wall Charger, багатопристроєвою бездротовою клавіатурою Lenovo Multi-Device Wireless Keyboard, а також захисним чохлом, виготовленим з матеріалу Dupont Tyvek і поліуретанової шкіри6.

Lenovo Tab Plus буде доступний в Україні у липні за ціною від 12 999 гривень.