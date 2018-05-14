Покупатели Galaxy S9 / S9+ и Note8 получат беспроводную колонку JBL Pulse3 в под

14 мая 2018, 17:15

«Samsung Electronics Украина» сообщает о предложении «Включай лето на полную» совместно с JBL – одним из брендов создателя передовых аудио решений Harman, который Samsung приобрела в ноябре 2016 года.

Покупатели смартфонов Galaxy S9 / S9+ и Note8 получат беспроводную колонку JBL Pulse3, розничная стоимость которой 7389 гривен, в подарок. Предложение действует в период с 14 мая по 24 июня 2018 года.



Galaxy S9 и S9+ отличаются стильным дизайном с большим безграничным sAMOLED дисплеем, который вместе со стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos обеспечат приятные впечатления от просмотра контента.



Ключевая особенность смартфонов – камера с двойной апертурой. Подобно человеческому глазу она адаптируется в зависимости от условий окружающего освещения: в хорошо осветленных местах она сужается (F/2.4), в темноте наоборот – открывается (F/1.5), что позволяет делать яркие фото в независимости от условий освещения. Пользователи Galaxy S9+ дополнительно могут воспользоваться двойной камерой для более широких возможностей съёмки. К тому же, корпусы трёх флагманов защищены по стандарту IP68 от воздействия воды и пыли. Комбинация всех названных отличий гарантирует уверенность в любой ситуации и действительно позволяет включить лето на полную.



JBL Pulse3 – флагманский портативный Bluetooth-динамик. Модель сочетает возможности объёмного звучания и захватывающую систему цветомузыки. В результате пользователи слушают любимые композиции и наблюдают за ритмичными колебаниями разноцветного содержимого корпуса.



Встроенный перезаряжаемый аккумулятор обеспечивает до 12 часов воспроизведения музыки. Наслаждаться прослушиванием получится в любых условиях – в том числе возле бассейна. Этому поспособствует водонепроницаемый корпус по стандарту IPX7. Защита рассчитана на погружение на глубину до 1 метра на протяжении до 30 минут при условии плотно закрытых разъёмов.



Динамик поддерживает технологию JBL Connect+, которая позволяет объединить в беспроводную сеть более 100 аналогичных устройств и устроить отличную вечеринку. Оставить её в памяти друзей навсегда поможет световое шоу – для этого достаточно потрясти подключённый Pulse3. Добавить светомузыке нотки личного стиля даст возможность приложение JBL Connect+.



Предложение «Включай лето на полную» – отличная возможность дополнить опыт использования флагманов Samsung портативной акустикой для еще более ярких летних впечатлений без границ.



