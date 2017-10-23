Стартуют продажи колонки Harman Kardon Invoke с помощником Cortana

23 октября 2017, 12:15

Компания Harman, которая, как известно, теперь принадлежит Samsung, анонсировала выход и начало продаж своей новой смарт-колонки - Harman Kardon Invoke.



Стоимость новинки в рознице - $200.

Согласно официальным данным, девайс способен обеспечивать 360-грядусный звуковой охват. Кроме того, аппарат оснащен некоторыми смарт-функциями, для работы которых использует Cortana от Microsoft.Также известно о реализации «на борту» технологии распознавания голоса. Еще есть семь микрофонов.Что же касательно «умных» функций, на деле речь идет об управлении гаджетами цифрового дома, установке напоминаний, проверке прогноза погоды и многого другого. Кроме того, возможно также сопряжение со Skype.