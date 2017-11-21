Выход смарт-колонки Apple HomePod перенесен на следующий год

21 ноября 2017, 9:45

Об этом пишут журналисты сразу нескольких профильных СМИ.

Напомним, что компания Apple пообещала выпустить колонку HomePod в декабре по цене $349. Среди особенностей грядущей новинки должна стать возможность автоматического определения системой части комнаты, в которой расположено устройство, и такая же подстройка звука. Кроме того, HomePod должен был получить мощный сабвуфер с блоком их семи направленных высокочастотных динамиков.В качестве аппаратной платформы заявлен процессор А8. Также отмечали поддержку Siri.