HomePod mini тоже в дефиците: многие покупатели не получат колонки до 2021 года

25 ноября 2020, 11:15

Запасы смарт-динамиков Apple HomePod mini сейчас крайне малы. Вследствие этого, большинство покупателей из Европы не получат заказанное устройство до следующего года.

Жители таких стран, как Великобритания, Франция, Испания и Германия не получат заказанные колонки до средины января.



Фактически, во всех странах, кроме США и Индии, товарные запасы HomePod mini крайне малы. Те, кто планировал получить колонку к новогодним праздникам, будут разочарованы. Даже в Соединённых Штатах доставку устройства придётся ждать от двух до четырёх недель. Тем не менее, в Индии колонку любого цвета доставят в течение семи–десяти рабочих дней. Во многих странах количество доступных для заказа HomePod mini не может превышать двух единиц на одного человека. Конечно, стоит отметить, что речь идёт о заказе устройства в интернет-магазине Apple. Ситуация в розничных торговых точках может отличаться.