Названа дата анонса смарт-колонки Apple HomePod

25 января 2018, 9:45

Пресс-служба компании Apple объявила дату анонса новой смарт-колонки HomePad – 9 февраля.

В тот же день новинка появится в продаже. Первые рынки, где будет представлен девайс – США, Австралия и Великобритания. Чуть позже колонка выйдет во Франции и Германии.Начало приема предзаказов - 26 января.Ориентировочная стоимость - $349.О возможностях колонки на данный момент известно следующее. В основе – процессор А8. Кроме того, «на борту» система голосового управления, которая включает в себя шесть микрофонов и поддержку Siri. Динамик научен определять, в какой части комнаты он расположен, и подстраивать звук, исходя из этого.Другие особенности новинки станут известны позже.