Huawei AI Cube – 4G-роутер и смарт-колонка в одном устройстве

4 сентября 2018, 10:45

В рамках IFA2018, компания Huawei, помимо других своих анонсов, показала также интересное устройство под названием AI Cube.

Речь идет о гибриде смарт-колонки и 4G-роутера.Новинка научена устанавливать соединение LTE Category 6 со скоростью загрузки до 300 Мбит/с. Кроме того, устройство поддерживает Wi-Fi 802.11ac, и способно работать как в частотном диапазоне 2,4 ГГц, так и на 5 ГГц. Максимальная скорость подключения – до 1200 Мбит/c.Кроме того, колонка поддерживает работу с помощником Alexa от Amazon.О дате релиза новинки на данный момент совершенно ничего не известно. Но по разным оценкам, продажи должны начаться буквально на днях. Ориентировочная стоимость не называется.