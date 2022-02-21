Huawei презентует портативную колонку Sound Joy

21 февраля 2022, 11:15

Подразделение Huawei Consumer Business Group в Украине представляет свою первую портативную колонку Huawei Sound Joy, разработанную совместно с Devialet.

Компактное, стильное и портативное устройство удобно в повседневном использовании и обеспечивает отличное качество звука в любом месте.



Совершенно новый дизайн тканого материала обеспечивает защиту колонки от пыли и воды IP67 , а нескользящая поверхность делает ее крепкой и долговечной. Благодаря встроенному аккумулятору большой емкости для воспроизведения звука в течение 26 часов и поддержке быстрой зарядки Huawei Sound Joy является колонкой, которая поможет зажечь любую вечеринку под открытым небом.

Huawei Sound Joy имеет высоту 202 мм, диаметр 73 мм и весит 680 г , поэтому ее удобно брать с собой. Пикник на озере, поход или езда на велосипеде по городу — Huawei Sound Joy станет отличным компаньоном, который позволит наслаждаться любимыми мелодиями в любом месте.



Huawei Sound Joy разработана благодаря усилиям двух компаний — Huawei и Devialet. Devialet входит в тройку ведущих мировых аудиобрендов с высококачественными продуктами премиум-класса. Huawei Sound Joy использует технологию Devialet SAM® и обеспечивает еще более аутентичный звук с минимальными искажениями. Пассивный излучатель Push-Push содержит две диафрагмы, расположенные одна за другой. Такое строение компенсирует звуковые волны, а значит, обеспечивает более чистое звучание без искажений.



В Huawei Sound Joy также использована двухполосная акустическая система, которая обеспечивает звонкие высокие частоты и глубокие басы при высокой громкости. Устройство содержит высокочастотный динамик и динамик для средних и низких частот, которые вместе создают еще более чистый звук.

Несмотря на компактную звуковую полость объемом 0,25 л, громкость Huawei Sound Joy достигает 79 дБа на расстоянии 2 м . Будь то в шумных местах или под открытым небом — динамик никогда не подведет пользователей и будет воспроизводить громкое и высококачественное аудио.



Huawei Sound Joy оснащена аккумулятором большой емкости в 8 800 мА*ч, что обеспечивает ее длительную работу в течение 26 часов на одном заряде. Благодаря этому пользователи могут наслаждаться звучанием во время путешествий, не беспокоясь об источнике питания для подзарядки гаджета.



Даже при разрядке аккумулятора Huawei Sound Joy можно быстро зарядить благодаря технологии сверхбыстрой зарядки на 40 Вт . Так, колонка будет проигрывать аудио в течение одного часа после всего 10-минутной зарядки . А для ее полной зарядки необходимо всего три часа . Куда бы ни отправились пользователи, Huawei Sound Joy всегда будет обеспечивать отличный опыт использования.



Huawei Sound Joy поддерживает ряд интеллектуальных функций, обеспечивающих качественное звучание в разных сценариях использования. Например, функция Shake Stereo Link Up позволяет совмещать два устройства Huawei Sound Joy для создания стереосистемы и проигрывания насыщенного аудио, в том числе на вечеринках. Благодаря функции One-Touch Transfer пользователи могут быстро подключать свои устройства к колонке и передавать на нее медиафайлы. Все, что необходимо для подключения, — поднести устройство к верхней части Huawei Sound Joy. Нажимая кнопку Voice Assistant , пользователи могут посылать запросы голосовому помощнику на смартфонах и планшетах любого производителя, превращая Huawei Sound Joy в умного ассистента.

Управление воспроизведением и громкостью звука стало еще умнее. Функция Huawei Watch Control в Huawei Sound Joy позволяет пользователям легко ставить на паузу, пропускать песни и увеличивать или уменьшать громкость с помощью смарт-часов. А благодаря функции Automatic Discovery пользователи могут быстро подключить смартфон, ноутбук или планшет к Huawei Sound Joy несколькими нажатиями на окно поп-ап, которое появляется на устройстве. Для этого не требуются кабели или дополнительные настройки, что делает Huawei Sound Joy великолепной колонкой для офиса, дома или другой локации. Новая колонка также получила разноцветное кольцо для световых эффектов .Huawei Sound Joy уже доступна для покупки в Украине в национальных розничных сетях. Рекомендованная цена новинки – 4 299 грн.