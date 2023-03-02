Новинка от DIGMA — две портативные музыкальные колонки с яркой RGB-подсветкой

2 марта 2023, 10:45

Компания DIGMA, производитель цифровых устройств, выпустила две доступные портативные музыкальные колонки с выразительной светодиодной подсветкой динамиков.

Новинки черного цвета выполнены в стиле сценических мониторов и поддерживают сопряжение со смартфоном или ноутбуком через Bluetooth.

Портативная колонка D-PS1500 оснащена одним динамиком мощностью 10 Вт. Встроенного литий-ионного аккумулятора емкостью 500 мАч достаточно, чтобы слушать музыку в автономном режиме до 5 часов. Компактные размеры девайса (20,3х13,8х9,3 см), вес всего в 407 г и удобная ручка позволяют брать колонку с собой на вечеринку, природу или за город.



Модель D-PS1505 с двумя излучателями суммарной мощностью 20 Вт способна беспрерывно играть музыку в течение 7 часов благодаря литий-ионной батарее на 1200 мАч. Выдвижная ручка, небольшие габариты (23,5х13,5х13,2 см) и вес (683 г) делают эту аудиосистему удобной для транспортировки куда угодно.



Обе новинки воспроизводят музыку в частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Если приобрести сразу две колонки, то их можно объединить в беспроводную стереосистему с объемным звуком формата True Wireless Stereo.



Девайсы от DIGMA имеют встроенное FM-радио, а также поддерживают Bluetooth версии 5.0. Технология обеспечивает стабильную передачу сигнала без разрывов и помех на расстояние до 10 м, что особенно удобно при использовании колонки в дачном доме или на природе. Кроме того, обе модели дают возможность слушать любимые мелодии с флешки или SD-карты: предусмотрены USB-порт и специальный слот для карты памяти. Аудиосистемы оборудованы линейным входом AUX и разъемом microUSB для зарядки. Модель D-PS1505 дополнительно оснащена входом для микрофона 6,35 мм, который пригодится для караоке.

Кнопки управления у колонки D-PS1500 расположены на верхней панели устройства, а у модели D-PS1505 — в нижней части задней стенки. С их помощью можно не только регулировать громкость и переключать треки, но и менять режимы RGB-подсветки. Она сделает новые аудиосистемы отличным дополнением любой вечеринки и создаст прекрасное настроение.