Беспроводная акустическая система DIGMA S-21

16 августа 2019, 12:45

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, представил новую портативную акустическую систему DIGMA S-21.

Отличительные особенности колонки – защищённость от влаги и пыли, а также возможность работы в режиме PowerBank.



Беспроводная портативная акустическая система DIGMA S-21 позволяет слушать музыку в любом месте без проводов благодаря беспроводному соединению Bluetooth 4.1 + EDR. Стандарт предусматривает защиту от взаимных помех между Bluetooth и 4G LTE сигналами путём автоматического координирования передачи пакетов данных. При этом, есть и классический порт аудио-jack 3.5mm.



В колонке присутствует функционал плеера — это возможно за счёт встроенного слота для карт памяти MicroSD и поддержке музыкальных форматов MP3 и WAV.



Стереосистема работает в стерео-режиме с мощностью по 7 Вт на каждую из доступных колонок.



Встроенный микрофон позволяет быстро и без труда отвечать на входящие звонки, если колонка подключена к смартфону.



Корпус выполнен из сочетания прочного поликарбоната, металлической сетки и силиконовых вкладок. Такое сочетание защищает колонку по стандарту IP54, что соответствует значительной от попадания пыли и защите от брызг воды.



Встроенный аккумулятор позволяет слушать музыку длительное время благодаря объёму в 1800 mAh. Полноценный порт USB позволяет осуществлять подзарядку других устройств при помощи функции PowerBank.



В комплектацию входят: само устройство, USB-кабель для питания, карабин и руководство пользователя.



По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.



Технические характеристики DIGMA S-21



Тип подключения: беспроводной (Bluetooth), проводной

Выходная мощность: 7 ВТ*2, стерео

Диапазон воспроизводимых частот: 150 Гц – 18 КГц

Соотношение сигнал/шум: >80 дБ

Динамик: Основной: 4 Ом 2*O 35 мм, Пассивный: 4 Ом 2*O 35 мм

Встроенный микрофон

Время работы без подзарядки: до 4 ч

Поддерживаемые аудио-форматы: MP3, WAV

Материал: пластик/силикон/металлическая сетка

Поддержка PowerBank

Встроенная батарея: 5B, 1800 mAh

Напряжение питания: 5В 2А

Интерфейс подключения: Bluetooth 4.1+EDR

Габариты колонки: 70 x 173 x 66 мм

Вес: 480 г

