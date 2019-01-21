21 января 2019, 10:45

DIGMA, цифровой техники и электроники, запустил в продажу новую беспроводную акустическую систему S-36.

Помимо мощных стереодинамиков в колонке реализована функция TWS, для связки двух колонок в одну аудиосистему.



Беспроводная акустическая система DIGMA S-36 работает в стерео-режиме 2.1. В колонке установлено два динамика 5 Вт каждый, а также сабвуфер на 15 Вт. Диаметр составляет 60 мм для малых динамиков и 85 мм для сабвуфера. Широкий диапазон воспроизводимых частот составляет от 20 Гц до 20 КГц. Качество звука ничем не уступает аналогам от именитых производителей.



Основной способ подключения акустической системы - беспроводное соединение по протоколу Bluetooth 4.2. Новейшая версия стандарта Bluetooth обеспечивает быстрое подключение, малое энергопотребление и защищённость от внешних помех.



Акустическая система поддерживает функцию TWS (True Wireless Stereo), позволяя связывать между собой две одинаковые колонки для многоканального режима.



Проводное подключение через AUX-разъём 3.5 мм соединит акустическую систему с компьютером и плеером или мини-проектором.



Прослушивание музыки возможно и без внешних устройств: просто подключите USB-носитель или microSD-карту, и музыка будет доступна всегда. Режим радио позволит слушать любимые музыкальные и новостные радиостанции.



Встроенный микрофон позволит общаться с любимыми и близкими, если в момент звонка телефон был подключён к акустической системе.



Большая батарея на 3400 mAh позволит слушать музыку без перерыва до 12 часов подряд. Легко подзарядить систему позволит стандартный microUSB-порт.



Колонка выполнена из прочного матового поликарбоната с тканевой оплёткой по центру корпуса. Большая и удобная ручка позволит легко переносить колонку на отдыхе и в путешествиях.



В комплектацию входят: само устройство, microUSB-кабель, аудио-кабель (3.5 мм), руководство пользователя.



По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.



Технические характеристики DIGMA S-36



Тип подключения: беспроводной (Bluetooth) и проводной

Выходная мощность: 2х5 Вт + 1х15 Вт, стерео 2.1

Диапазон воспроизводимых частот: 20 ГЦ - 20 КГц

Соотношение сигнал/шум: >70 дБ

Динамик: 2 х 60 Ø мм + 1 х 85 Ø мм

Встроенный микрофон

Время работы без подзарядки: до 12 ч

Поддерживаемые аудио-форматы: MP3, WAV

Поддержка TWS (True Wireless Stereo)

Материал: пластик/ткань

Встроенная батарея: 7.4В, 3400 mAh

Напряжение питания: 5В, 2А

Интерфейс подключения: Bluetooth 4.2

Габариты колонки: 366 x 138 x 192 мм

Вес: 1820 г