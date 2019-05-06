Беспроводная акустика DIGMA S-15

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, объявил о выпуске новой беспроводной акустической системы DIGMA S-15. Среди особенностей колонки – громкий звук мощностью 10 Вт при относительно небольших габаритах и весе устройства.
Беспроводная акустическая система DIGMA S-15 – настоящая находка для тех, кто не хочет переплачивать за звук на «каждый день». Учитывая, что новая колонка от производителя является портативной и в сеть без необходимости не «просится», радости своему владельцу она может подарить ещё больше.
Новинка от DIGMA способна выдавать звук в формате стерео из двух динамиков мощностью по 5 Вт каждый. Располагаются они на фронтальной панели и защищены аккуратной металлической сеточкой. Частоты, воспроизводимые этой акустикой, колеблются в диапазоне 20 Гц – 20 Кгц.
Акустика DIGMA S-15 умеет работать в четырёх режимах, которые доступны пользователю на выбор: по протоколу Bluetooth, как USB-плеер, FM-радио и, наконец, проигрывать аудиофайлы с карты памяти формата TF. Новая колонка от DIGMA воспроизводит два самых популярных музыкальных формата: MP3 и WAV.
Кроме того, в режиме Bluetooth можно принимать входящие телефонные звонки, общаясь через встроенный микрофон, которым оснащено устройство. Микрофон находится на тыльной части колонки вместе со слотами mini-USB, USB и гнезда для TF-накопителя. Там же можно обнаружить и ползунок включения-выключения представленного устройства. На верхнюю крышку акустики вынесены четыре основные кнопки, отвечающие за управление устройством.
Музыку можно прослушивать вплоть до 5 часов при условии средней громкости звука. За длительность воспроизведения отвечает встроенный аккумулятор ёмкостью 1200 mAh.
Портативная акустика DIGMA S-15 представляет собой мультифункциональное устройство за доступный бюджет. Колонка может стать верным компаньоном дома, на прогулке, уличной тренировке или пикнике – выбирать вам! При весе в 300 грамм и скромных – 68х145х68 мм – брать эту «малышку» с собой абсолютно не составит проблемы.
В комплектацию входит беспроводная акустическая система DIGMA S-15, кабель mini-USB и руководство пользователя.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
Технические характеристики DIGMA S-15
Тип подключения: беспроводной
Выходная мощность: 2*5 Вт, стерео
Диапазон воспроизводимых частот: 20Гц - 20КГц
Соотношение сигнал/шум: >75 дБ
Режимы работы:
- Режим Bluetooth
- Режим Радио
- Режим TF-карта
- Режим USB-плеер
Динамики: 2* O40 мм
Встроенный микрофон
Время работы без подзарядки: до 5 ч*
Поддерживаемые аудио-форматы: MP3, WAV
Материал: пластик/металлическая сетка
Напряжение питания: 3.7В - 500мА
Встроенная батарея: 1200 мАч
Интерфейс подключения: Bluetooth V4.2
Габариты колонки: 68 x 145 x 68 мм
Вес: 300 г
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