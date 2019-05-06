Беспроводная акустика DIGMA S-15

6 мая 2019, 11:45

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, объявил о выпуске новой беспроводной акустической системы DIGMA S-15. Среди особенностей колонки – громкий звук мощностью 10 Вт при относительно небольших габаритах и весе устройства.Беспроводная акустическая система DIGMA S-15 – настоящая находка для тех, кто не хочет переплачивать за звук на «каждый день». Учитывая, что новаяколонка от производителя является портативной и в сеть без необходимости не «просится», радости своему владельцу она может подарить ещё больше.Новинка от DIGMA способна выдавать звук в формате стерео из двух динамиков мощностью по 5 Вт каждый. Располагаются они на фронтальной панели и защищены аккуратной металлической сеточкой. Частоты, воспроизводимые этой акустикой, колеблются в диапазоне 20 Гц – 20 Кгц.Акустика DIGMA S-15 умеет работать в четырёх режимах, которые доступны пользователю на выбор: по протоколу Bluetooth, как USB-плеер, FM-радио и, наконец, проигрывать аудиофайлы с карты памяти формата TF. Новая колонка от DIGMA воспроизводит два самых популярных музыкальных формата: MP3 и WAV.Кроме того, в режиме Bluetooth можно принимать входящие телефонные звонки, общаясь через встроенный микрофон, которым оснащено устройство. Микрофон находится на тыльной части колонки вместе со слотами mini-USB, USB и гнезда для TF-накопителя. Там же можно обнаружить и ползунок включения-выключения представленного устройства. На верхнюю крышку акустики вынесены четыре основные кнопки, отвечающие за управление устройством.Музыку можно прослушивать вплоть до 5 часов при условии средней громкости звука. За длительность воспроизведения отвечает встроенный аккумулятор ёмкостью 1200 mAh.Портативная акустика DIGMA S-15 представляет собой мультифункциональное устройство за доступный бюджет. Колонка может стать верным компаньоном дома, на прогулке, уличной тренировке или пикнике – выбирать вам! При весе в 300 грамм и скромных – 68х145х68 мм – брать эту «малышку» с собой абсолютно не составит проблемы.В комплектацию входит беспроводная акустическая система DIGMA S-15, кабель mini-USB и руководство пользователя.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.Технические характеристики DIGMA S-15Тип подключения: беспроводнойВыходная мощность: 2*5 Вт, стереоДиапазон воспроизводимых частот: 20Гц - 20КГцСоотношение сигнал/шум: >75 дБРежимы работы:- Режим Bluetooth- Режим Радио- Режим TF-карта- Режим USB-плеерДинамики: 2* O40 ммВстроенный микрофонВремя работы без подзарядки: до 5 ч*Поддерживаемые аудио-форматы: MP3, WAVМатериал: пластик/металлическая сеткаНапряжение питания: 3.7В - 500мАВстроенная батарея: 1200 мАчИнтерфейс подключения: Bluetooth V4.2Габариты колонки: 68 x 145 x 68 ммВес: 300 г