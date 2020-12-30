Беспроводная акустическая система DIGMA S-23

30 декабря 2020, 13:15

DIGMA представил новую модель беспроводной акустической системы — DIGMA S-23.Новинка отличается в части дизайна, а также хорошего набора функций при конкурентной цене.Портативная акустика по-прежнему не теряет популярности. Скорее, наоборот, становятся всё более распространёнными, причём, сфера их применения выходит далеко за рамки «музыки» для пикников и поездок на велосипедах.Сегодня рассказываем о портативной акустике, которая пополнила продуктовую линейку бренда — DIGMA S-23. Эта модель предлагает целую кучунужных и полезных функций и однозначно сделает любой пикник или домашнюю вечеринку с друзьями веселее. Теперь о деталях.Представленная новинка относится к классу беспроводных устройств и поддерживает протокол Bluetooth в версии v4.2+EDR с увеличенной скоростью передачи данных.DIGMA S-23 — акустика с двумя излучателями, выдающими в сумме 18 Вт звука. 15 Вт приходятся на основной динамик, 3 — на высокочастотный твиттер. Диапазон воспроизводимых частот составляет дельту в 100 Гц – 16 КГц.Одна из интересных «фишек» этой колонки — изменяемый цвет подсветки. Если она не нужна, то её можно отключить совсем. Однако очень кстати она придётся при использовании караоке-режима. Кстати, для него есть отдельный 6.35мм микрофонный вход (сам микрофон в комплект поставки не входит).S-23 — хорошее и функциональное устройство. Можно выбирать среди нескольких доступных пользователям режимов работы: Bluetooth, FM-радио, аудиовход AUX с разъёмом 3.5 мм, а также воспроизведение с USB-носителя или карты памяти формата MicroSD.Акустика поддерживает разные форматы файлов: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE.Для удобства переноски есть выносная ручка в верхней части устройства.Время непрерывной работы DIGMA составляет до 5 часов.В комплектацию входят: беспроводная акустическая система S-23, MicroUSB-кабель для зарядки, аудиокабель 3.5 мм, руководство пользователя и гарантийный талон.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ S-23:Тип подключения: беспроводнойВыходная мощность: 18 ВтДиапазон воспроизводимых частот: 100 Гц - 16 кГцСоотношение сигнал/шум: >65 дБДинамики— основной динамик: 4 Ом 15 Вт, 95 мм— твиттер: 4 Ом 3 Вт, 30 ммИнтерфейсы подключения:— USB— MicroSD-карта (до 64ГБ), FAT/exFAT*— Аудиовход (3.5 мм)BluetoothВход для микрофона (Караоке) 6.35 ммMicroUSB разъём (для зарядки)Режимы работы:— Режим Bluetooth— Режим FM-Радио (87.5 -108 МГц)— Режим Аудиовход— Режим MicroSD-KAPTA— Режим USBМикрофон (внешний):— Разъём: 635 мм джек (TRS), моноВходное сопротивление предусилителя: 8 кОмТип поддерживаемого микрофона: динамическийСопротивление поддерживаемого микрофона: 600 ОмВремя работы без подзарядки: до 5 ч**Поддерживаемые аудио-форматы: MP3, WAV, WMA, APE, FLAC