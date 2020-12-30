Беспроводная акустическая система DIGMA S-23

DIGMA представил новую модель беспроводной акустической системы — DIGMA S-23.
Новинка отличается в части дизайна, а также хорошего набора функций при конкурентной цене.
Портативная акустика по-прежнему не теряет популярности. Скорее, наоборот, становятся всё более распространёнными, причём, сфера их применения выходит далеко за рамки «музыки» для пикников и поездок на велосипедах.
Сегодня рассказываем о портативной акустике, которая пополнила продуктовую линейку бренда — DIGMA S-23. Эта модель предлагает целую кучу нужных и полезных функций и однозначно сделает любой пикник или домашнюю вечеринку с друзьями веселее. Теперь о деталях.
Представленная новинка относится к классу беспроводных устройств и поддерживает протокол Bluetooth в версии v4.2+EDR с увеличенной скоростью передачи данных.
DIGMA S-23 — акустика с двумя излучателями, выдающими в сумме 18 Вт звука. 15 Вт приходятся на основной динамик, 3 — на высокочастотный твиттер. Диапазон воспроизводимых частот составляет дельту в 100 Гц – 16 КГц.
Одна из интересных «фишек» этой колонки — изменяемый цвет подсветки. Если она не нужна, то её можно отключить совсем. Однако очень кстати она придётся при использовании караоке-режима. Кстати, для него есть отдельный 6.35мм микрофонный вход (сам микрофон в комплект поставки не входит).
S-23 — хорошее и функциональное устройство. Можно выбирать среди нескольких доступных пользователям режимов работы: Bluetooth, FM-радио, аудиовход AUX с разъёмом 3.5 мм, а также воспроизведение с USB-носителя или карты памяти формата MicroSD.
Акустика поддерживает разные форматы файлов: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE.
Для удобства переноски есть выносная ручка в верхней части устройства.
Время непрерывной работы DIGMA составляет до 5 часов.
В комплектацию входят: беспроводная акустическая система S-23, MicroUSB-кабель для зарядки, аудиокабель 3.5 мм, руководство пользователя и гарантийный талон.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ S-23:
Тип подключения: беспроводной
Выходная мощность: 18 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 100 Гц - 16 кГц
Соотношение сигнал/шум: >65 дБ
Динамики
— основной динамик: 4 Ом 15 Вт, 95 мм
— твиттер: 4 Ом 3 Вт, 30 мм
Интерфейсы подключения:
— USB
— MicroSD-карта (до 64ГБ), FAT/exFAT*
— Аудиовход (3.5 мм)
Bluetooth
Вход для микрофона (Караоке) 6.35 мм
MicroUSB разъём (для зарядки)
Режимы работы:
— Режим Bluetooth
— Режим FM-Радио (87.5 -108 МГц)
— Режим Аудиовход
— Режим MicroSD-KAPTA
— Режим USB
Микрофон (внешний):
— Разъём: 635 мм джек (TRS), моно
Входное сопротивление предусилителя: 8 кОм
Тип поддерживаемого микрофона: динамический
Сопротивление поддерживаемого микрофона: 600 Ом
Время работы без подзарядки: до 5 ч**
Поддерживаемые аудио-форматы: MP3, WAV, WMA, APE, FLAC
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