Беспроводная акустическая система DIGMA S-34

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, представил новую беспроводную акустическую систему DIGMA S-34. Новинку выделяет высокая мощность звука и долгое время работы от батареи.
Беспроводная акустическая стереосистема DIGMA S-34 обладает суммарной звуковой мощностью в 25 Вт. Диапазон воспроизводимых частот составляет от 100 Гц до 16 КГц.
Колонка поддерживает современное беспроводное соединение стандарта Bluetooth 5.0. Подключение и передача музыки потребляет мало электроэнергии, а вместе с тем дальность подключения увеличена в 4 раза по сравнению с Bluetooth 4.2.
Присутствует поддержка стандарта True Wireless Stereo (TWS), который позволяет соединять между собой две одинаковые колонки для разделения между ними стереоканала.
Колонка вытянута в ширину и обладает удобным переносным держателем. Корпус выполнен из качественного пластика, вместе с металлическими вставками для защиты от внешних повреждений. Динамики обладают встроенной RGB LED-подсветкой.
Акустическая система может работать во множестве режимов для удобства прослушивания. Поддерживаются любые носители. В режиме USB-плеера колонка может воспроизводить музыку с внешних USB-носителей. Переведя колонку в режим чтения карты-памяти, будут включаться треки с подключённой флеш-карты microSD, объёмом до 64 ГБ.
Поддерживаются музыкальные файлы не только стандартных форматов, таких как MP3 или WAV, но и lossless-файлов без потери качества – FLAC и APE.
AUX-разъём 3.5 мм позволяет использовать колонку для подключения к компьютеру или мини-проектору. Умеет воспроизводить колонка и FM-диапазон в режиме «Радио».
Колонка может работать и как гарнитура – при звонках на подключённый к системе смартфон. Встроенный микрофон позволит легко ответить на вызов и поговорить с собеседником, не отключая беспроводное соединение.
Слушать музыку можно до 8 часов подряд благодаря встроенным литиевым аккумуляторам на 3000 mAh. Стандартный microUSB порт позволяет заряжать колонку от обычного PowerBank’a.
В комплектацию входят: само устройство, microUSB-кабель, аудио-кабель (3.5 мм), руководство пользователя.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
Технические характеристики DIGMA S-34
Тип подключения: беспроводной (Bluetooth) и проводной
Выходная мощность: 2х12.5 ВТ, стерео
Диапазон воспроизводимых частот: 100 ГЦ – 16 КГц
Соотношение сигнал/шум: >65 дБ
Динамик: 76 Ø мм
Встроенный микрофон
Время работы без подзарядки: до 8 ч
Поддерживаемые аудио-форматы: MP3, WAV, AMR, FLAR, WMA, APE
Материал: пластик, металл
Встроенная батарея: 3000 mAh
Напряжение питания: 5В, 2А
Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0
Габариты колонки: 354 x 138 x 183 мм
Вес: 2.1 кг
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