Новые поративные акустические системы DIGMA S-11 и S-12

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, выпустил две новые акустические системы DIGMA S-11 и DIGMA S-12.
Они отличаются компактным корпусом и несколькими режимами воспроизведения.
DIGMA S-11 и DIGMA S-12 - это беспроводные портативные акустические системы, которые позволят наслаждаться музыкой без проводов.
Акустические системы имеют функциональность плеера благодаря встроенному слоту для карт памяти MicroSD и поддержке музыкального формата MP3.
Используйте комбинированный USB-аудиокабель для работы DIGMA S-11 или S-12 как компьютерной колонки.
Благодаря встроенному FM-приёмнику можно оставаться «на волнах» любимых радиостанций. Автоматический поиск упростит выбор подходящей.
Колонки имеют голосовое сопровождение на русском языке. Благодаря встроенному микрофону можно легко отвечать на входящие звонки, даже не прикасаясь к телефону.
Встроенный Li-Ion аккумулятор позволит слушать музыку до 4 часов подряд без проводов и подзарядки.
DIGMA S-11 поставляется в чёрном цвете, а DIGMA S-12 - в белом.
В комплектацию входят: само устройство, комбинированный USB-аудиокабель, руководство пользователя.
Технические характеристики DIGMA S-11 и DIGMA S-12
Тип подключения: беспроводной (Bluetooth) и проводной
Выходная мощность: 3 ВТ, моно
Диапазон воспроизводимых частот: 280 ГЦ - 16 КГц
Соотношение сигнал/шум: >75 дБ (для S-11) и >80 дБ (для S-12)
Сопротивление: 4 Ом
Динамик: 40 Ø мм (для S-11) и 52 Ø мм (для S-12)
Встроенный микрофон
Время работы без подзарядки: до 4 ч
Поддерживаемые аудио-форматы: MP3
Материал: пластик/металл/металлическая сетка
Встроенная батарея: Li-ion 3.7В 300 mAh
Напряжение питания: 5В ~ 500 мА
Интерфейс подключения: Bluetooth 4.1
Габариты колонки: 62 x 62 x 62 мм (для S-11) и 62 x 62 x 60 мм (для S-12)
Вес: 122 г (для S-11) и 108 г (для S-12)