Новые поративные акустические системы DIGMA S-11 и S-12

31 июля 2018, 9:15

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, выпустил две новые акустические системы DIGMA S-11 и DIGMA S-12.

Они отличаются компактным корпусом и несколькими режимами воспроизведения.

DIGMA S-11 и DIGMA S-12 - это беспроводные портативные акустические системы, которые позволят наслаждаться музыкой без проводов.Акустические системы имеют функциональность плеера благодаря встроенному слоту для карт памяти MicroSD и поддержке музыкального формата MP3.Используйте комбинированный USB-аудиокабель для работы DIGMA S-11 или S-12 как компьютерной колонки.Благодаря встроенному FM-приёмнику можно оставаться «на волнах» любимых радиостанций. Автоматический поиск упростит выбор подходящей.Колонки имеют голосовое сопровождение на русском языке. Благодаря встроенному микрофону можно легко отвечать на входящие звонки, даже не прикасаясь к телефону.Встроенный Li-Ion аккумулятор позволит слушать музыку до 4 часов подряд без проводов и подзарядки.DIGMA S-11 поставляется в чёрном цвете, а DIGMA S-12 - в белом.В комплектацию входят: само устройство, комбинированный USB-аудиокабель, руководство пользователя.Технические характеристики DIGMA S-11 и DIGMA S-12Тип подключения: беспроводной (Bluetooth) и проводнойВыходная мощность: 3 ВТ, моноДиапазон воспроизводимых частот: 280 ГЦ - 16 КГцСоотношение сигнал/шум: >75 дБ (для S-11) и >80 дБ (для S-12)Сопротивление: 4 ОмДинамик: 40 Ø мм (для S-11) и 52 Ø мм (для S-12)Встроенный микрофонВремя работы без подзарядки: до 4 чПоддерживаемые аудио-форматы: MP3Материал: пластик/металл/металлическая сеткаВстроенная батарея: Li-ion 3.7В 300 mAhНапряжение питания: 5В ~ 500 мАИнтерфейс подключения: Bluetooth 4.1Габариты колонки: 62 x 62 x 62 мм (для S-11) и 62 x 62 x 60 мм (для S-12)Вес: 122 г (для S-11) и 108 г (для S-12)