Беспроводная акустическая система DIGMA S-17 с поддержкой TWS и яркой подсветкой

19 января 2021, 13:15

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, выпустил новую беспроводную акустическую систему — S-17. Новинка получилась стильной и с хорошим набором характеристик.



Беспроводная акустическая система DIGMA S-17 подходит для роли домашней акустики «на каждый день» – не самое крупное, но очень симпатичное устройство, к примеру, чтобы добавить громкости ноутбуку или небольшому телевизору на кухне. Мощность колонки составляет 8.5 Вт, а диапазон воспроизводимых частот – от 120 Гц до 15 КГц.



Для акустики S-17 реализована поддержка беспроводного соединения стандарта Bluetooth 5.0+BR+EDR+BLE (быстрая передача данных и низкое энергопотребление при большом радиусе действия устройства). Есть и обычное подключение через провод со входом типа «мини-джек».

Кроме того, новинка «дружит» со стандартом True Wireless Stereo (TWS), который позволяет соединять между собой две одинаковые колонки для разделения между ними стереоканала.Колонка S-17 получила яркую подсветку, выполненную по технологии RGB. При желании её можно отключить.Также есть встроенный FM-приёмник и микрофон, чтобы отвечать на звонки мобильного, когда устройство сопряжено с ним в режиме Bluetooth-соединения.Поддерживаются музыкальные файлы форматов MP3, WAV и WMA.«Питается» новинка от аккумулятора ёмкостью 1500 mAh. Стандартный microUSB порт позволяет заряжать колонку от обычного PowerBank’a.В комплектацию входят: само устройство, microUSB-кабель, аудио-кабель 3.5 мм, руководство пользователя и гарантийный талон.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.Технические характеристики DIGMA S-17Акустический тип: 1.0Суммарная звуковая мощность: 8.5 ВтОбщий частотный диапазон: 120Гц-15КГцВстроенный радиоприемник: ДАЧастоты FM-диапазона: 87,5-108 МГцОтношение сигнал/шум: 65 дБВстроенный микрофон: ДАПоддерживаемые кодеки: mp3, wav, wmaКоличество СЧ динамиков: 1ОсобенностиРасположение регуляторов: на боковой панелиОсобенности: Подсветка на гранях корпуса, TWSТип подсветки: RGBНаличие подсветки: ДАИнтерфейсы и разъемыРазъем USB: 1Стерео-вход AUX INPUT: ДАИнтерфейс подключения: Bluetooth/3.5Jack/USBКоммуникацииВерсия Bluetooth: v5.0+BR+EDR+BLEРадиус действия Bluetooth, до: 10 мПитаниеТип электропитания: от аккумулятораТип аккумулятора: Li-IonЕмкость аккумулятора: 1500 mAhВремя работы: 4 чВремя зарядки: 1.5 чКорпусРазмеры СЧ динамика: 76.2 ммВес: 950 гРазмер: 156x117x278мм