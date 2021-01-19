Беспроводная акустическая система DIGMA S-17 с поддержкой TWS и яркой подсветкой

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, выпустил новую беспроводную акустическую систему — S-17. Новинка получилась стильной и с хорошим набором характеристик.
Беспроводная акустическая система DIGMA S-17 подходит для роли домашней акустики «на каждый день» – не самое крупное, но очень симпатичное устройство, к примеру, чтобы добавить громкости ноутбуку или небольшому телевизору на кухне. Мощность колонки составляет 8.5 Вт, а диапазон воспроизводимых частот – от 120 Гц до 15 КГц.
Для акустики S-17 реализована поддержка беспроводного соединения стандарта Bluetooth 5.0+BR+EDR+BLE (быстрая передача данных и низкое энергопотребление при большом радиусе действия устройства). Есть и обычное подключение через провод со входом типа «мини-джек».
Кроме того, новинка «дружит» со стандартом True Wireless Stereo (TWS), который позволяет соединять между собой две одинаковые колонки для разделения между ними стереоканала.
Колонка S-17 получила яркую подсветку, выполненную по технологии RGB. При желании её можно отключить.
Также есть встроенный FM-приёмник и микрофон, чтобы отвечать на звонки мобильного, когда устройство сопряжено с ним в режиме Bluetooth-соединения.
Поддерживаются музыкальные файлы форматов MP3, WAV и WMA.
«Питается» новинка от аккумулятора ёмкостью 1500 mAh. Стандартный microUSB порт позволяет заряжать колонку от обычного PowerBank’a.
В комплектацию входят: само устройство, microUSB-кабель, аудио-кабель 3.5 мм, руководство пользователя и гарантийный талон.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
Технические характеристики DIGMA S-17
Акустический тип: 1.0
Суммарная звуковая мощность: 8.5 Вт
Общий частотный диапазон: 120Гц-15КГц
Встроенный радиоприемник: ДА
Частоты FM-диапазона: 87,5-108 МГц
Отношение сигнал/шум: 65 дБ
Встроенный микрофон: ДА
Поддерживаемые кодеки: mp3, wav, wma
Количество СЧ динамиков: 1
Особенности
Расположение регуляторов: на боковой панели
Особенности: Подсветка на гранях корпуса, TWS
Тип подсветки: RGB
Наличие подсветки: ДА
Интерфейсы и разъемы
Разъем USB: 1
Стерео-вход AUX INPUT: ДА
Интерфейс подключения: Bluetooth/3.5Jack/USB
Коммуникации
Версия Bluetooth: v5.0+BR+EDR+BLE
Радиус действия Bluetooth, до: 10 м
Питание
Тип электропитания: от аккумулятора
Тип аккумулятора: Li-Ion
Емкость аккумулятора: 1500 mAh
Время работы: 4 ч
Время зарядки: 1.5 ч
Корпус
Размеры СЧ динамика: 76.2 мм
Вес: 950 г
Размер: 156x117x278мм