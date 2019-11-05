Ультракомпактная беспроводная гарнитура DIGMA TWS-07

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, стартовал продажи новой модели беспроводной гарнитуры — TWS-07.
Устройство поддерживает технологию True Wireless Stereo, Bluetooth 5.0 и выделяется стильным, современным дизайном.
Бренд DIGMA вновь радует своих поклонников отличной новинкой – беспроводной гарнитурой TWS-07. Перед публикой предстала модель с поддержкой самых передовых технологий и функций. Обо всём по порядку в этом пресс-релизе.
Начнём с главного: TWS – или True Wireless Stereo – полностью беспроводная технология. То есть, гарнитура такого типа представляет собой два девайса, способных работать как вместе, создавая подлинное стереозвучание, так и по отдельности, если это необходимо.
Как правило, это устройства с достаточно крупными (относительно своих «просто Bluetooth» собратьев) формами. Кроме того, такие гарнитуры комплектуются зарядным чехлом – док-станцией для подзарядки и транспортировки. TWS-07 от DIGMA – именно такой девайс.
Новинка снабжена 6-миллиметровыми излучателями, расположенными внутри корпусов-«затычек» или так называемых «вкладышей». Чувствительность представленной модели равна 102 дБ, а частотный диапазон составляет дельту в пределах 20Гц-20КГц.
Для наушников TWS-07 реализована поддержка современных профилей для взаимодействия со смартфонами и другими мобильными девайсами: A2DP, AVRCP, HFP и HSP. Благодаря этому пользователю доступно управление большинством необходимых функций: воспроизведение и пауза музыкальных композиций, приём, отклонение, набор пропущенных звонков, и так далее. Гарнитура поддерживает уверенную связь с основным девайсом в радиусе до 10 метров. Для удобства в комплект поставки входит набор запасных амбушюр.
Время работы TWS-07 составляет 4 часа, время зарядки девайса – 2 часа. Ёмкость аккумулятора наушников равна 50 мА/ч, а зарядного чехла – 500 мА/ч.
В комплектацию входят: беспроводная гарнитура TWS-07, футляр/док-станция с функцией зарядки, кабель для зарядки (USB-microUSB), набор из 2 пар сменных резиновых насадок и руководство пользователя.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
Технические характеристики TWS-07
Тип наушников: вкладыши
Диаметр мембраны: O6 мм
Чувствительность: 102±3 дБ
Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 КГц
Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0
Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Время работы без подзарядки:
до 5 ч разговора
до 4 ч прослушивания аудиофайлов
Время зарядки: от 2 ч
Рабочая дистанция: до 10 м
Емкость батареи:
Наушники: 50 мА / Li-Pol
Футляр/док-станция: 500 мАч / Li-Pol
Напряжение: +5 В
Размер:
Размер наушника: 27 х 22 х 22 мм
Размер футляра/док-станции: 75 х 48 х 36 мм
Вес:
Вес одного наушника: 10,4 г
Вес футляра/док-станции: 44,6 г
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Беспроводная гарнитура TWS-07
Футляр/док-станция с функцией зарядки
Кабель для зарядки (USB-microUSB)
Набор сменных резиновых насадок + 2 пары
Руководство пользователя