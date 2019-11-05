Ультракомпактная беспроводная гарнитура DIGMA TWS-07

5 ноября 2019, 12:45

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, стартовал продажи новой модели беспроводной гарнитуры — TWS-07.

Устройство поддерживает технологию True Wireless Stereo, Bluetooth 5.0 и выделяется стильным, современным дизайном.

Бренд DIGMA вновь радует своих поклонников отличной новинкой – беспроводной гарнитурой TWS-07. Перед публикой предстала модель с поддержкой самых передовых технологий и функций. Обо всём по порядку в этом пресс-релизе.



Начнём с главного: TWS – или True Wireless Stereo – полностью беспроводная технология. То есть, гарнитура такого типа представляет собой два девайса, способных работать как вместе, создавая подлинное стереозвучание, так и по отдельности, если это необходимо.



Как правило, это устройства с достаточно крупными (относительно своих «просто Bluetooth» собратьев) формами. Кроме того, такие гарнитуры комплектуются зарядным чехлом – док-станцией для подзарядки и транспортировки. TWS-07 от DIGMA – именно такой девайс.



Новинка снабжена 6-миллиметровыми излучателями, расположенными внутри корпусов-«затычек» или так называемых «вкладышей». Чувствительность представленной модели равна 102 дБ, а частотный диапазон составляет дельту в пределах 20Гц-20КГц.



Для наушников TWS-07 реализована поддержка современных профилей для взаимодействия со смартфонами и другими мобильными девайсами: A2DP, AVRCP, HFP и HSP. Благодаря этому пользователю доступно управление большинством необходимых функций: воспроизведение и пауза музыкальных композиций, приём, отклонение, набор пропущенных звонков, и так далее. Гарнитура поддерживает уверенную связь с основным девайсом в радиусе до 10 метров. Для удобства в комплект поставки входит набор запасных амбушюр.



Время работы TWS-07 составляет 4 часа, время зарядки девайса – 2 часа. Ёмкость аккумулятора наушников равна 50 мА/ч, а зарядного чехла – 500 мА/ч.



В комплектацию входят: беспроводная гарнитура TWS-07, футляр/док-станция с функцией зарядки, кабель для зарядки (USB-microUSB), набор из 2 пар сменных резиновых насадок и руководство пользователя.



По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.



Технические характеристики TWS-07



Тип наушников: вкладыши

Диаметр мембраны: O6 мм

Чувствительность: 102±3 дБ

Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 КГц

Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0

Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Время работы без подзарядки:

до 5 ч разговора

до 4 ч прослушивания аудиофайлов

Время зарядки: от 2 ч

Рабочая дистанция: до 10 м

Емкость батареи:

Наушники: 50 мА / Li-Pol

Футляр/док-станция: 500 мАч / Li-Pol

Напряжение: +5 В

Размер:

Размер наушника: 27 х 22 х 22 мм

Размер футляра/док-станции: 75 х 48 х 36 мм

Вес:

Вес одного наушника: 10,4 г

Вес футляра/док-станции: 44,6 г





КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Беспроводная гарнитура TWS-07

Футляр/док-станция с функцией зарядки

Кабель для зарядки (USB-microUSB)

Набор сменных резиновых насадок + 2 пары

Руководство пользователя