Наушники DIGMA TWS-06 - новый формат музыки

18 декабря 2019, 12:15

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, представил новые беспроводные наушники TWS-06.

Ключевой особенностью является полностью беспроводное исполнение и особый форм-фактор наушников, крепящихся за ушами.



Беспроводная гарнитура DIGMA TWS-06 выполнена в формате вкладышей с держателями за ушами. Такой форм-фактор будет особенно удобен при занятиях спортом или пробежках.



Благодаря поддержке технологии True Wireless Audio (TWS) звук передаётся напрямую на наушники, без использования соединительных проводов, которые могут мешаться или спутываться.



Для удобства зарядки наушников в комплекте есть компактная док-станция с автономным литий-полимерным аккумулятором на 400 mAh, что позволит заряжать наушники в дороге и поездках.



Гарнитура поддерживает стандарт Bluetooth 5.0. Данная версия протокола обладает сниженным энергопотреблением, а также увеличенным радиусом подключения в сравнении с версией протокола 4.2.



Частотный диапазон наушников составляет от 20 Гц до 20 КГц, раскрывающий всю глубину звучания музыкальных композиций. Чувствительность составляет до 120 дБ. Диаметр мембраны – 15 мм.



На гарнитуру вынесена кнопка с функцией ответа на звонки, а встроенный микрофон позволяет общаться, не доставая смартфон из кармана.



Время работы Bluetooth-гарнитуры составляет 4 часа. Время для подзарядки через док-станцию – около 1,5 часов.



В комплектацию входят: беспроводная гарнитура, док-станция, кабель для зарядки, набор сменных амбушюр и руководство пользователя.



По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.



Технические характеристики TWS-06



Тип подключения: беспроводной (Bluetooth)

Версия Bluetooth: 5.0

Микрофон: Да

Диапазон воспроизводимых частот: 20 ГЦ – 20 КГц

Диаметр головок излучателей: 15 мм

Чувствительность: 120 дБ

Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Радиус действия: 10 м

Время работы: до 3 ч прослушивания / до 4 ч разговоров

Время зарядки: от 1.5 ч

Ёмкость батареи наушника: 80 mAh Li-Pol

Ёмкость батареи док-станции: 400 mAh Li-Pol

Напряжение: 5В

Размер наушника: 49x43x32 мм

Размер док-станции: 60x30x27 мм

Вес одного наушника: 9,5 г

Вес док-станции: 43 г