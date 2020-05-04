Новые TWS наушники RH-825BTH от Ritmix

4 мая 2020, 13:45

Форма вкладышей очень удобно ложится в ухо, обеспечивая максимальный комфорт использования, вы просто можете забыть о том, что наушники находятся у вас в ушах, настолько они невесомы.

В новой модели появилось сенсорное управление, что очень удобно при использовании во время какой-либо активной деятельности. RH-825BTH TWS оснащены Bluetooth 5.0, с помощью которого достигается более быстрое и надежное соединение, исключающее большую часть помех. Элегантный футляр обтекаемой формы отлично ложится в карман даже узких джинсов, не мешая при движении, а его заряда хватит на 100 часов воспроизведения любимой музыки. Наушники совместимы с любыми смартфонами, планшетами, MP3-плеерами и другими аудиоустройствами. Для тех, кто любит яркие цвета в ассортименте присутствует версия в красном цвете, а так же в черном и белом.