RH-807BTH, RH-808BTH, RH-810BTH - новые true-wireless наушники Ritmix

22 октября 2018, 10:15

Бренд Ritmix представляет сразу же три модели true-wireless наушников — RH-807BTH, RH-808BTH, RH-810BTH.

Для всех трёх устройств выбран стильный и минималистичный дизайн корпуса, они представляют собой небольшой кейс, в котором хранятся и заряжаются наушники-вставки. Модели имеют похожие характеристики, за исключением ёмкости аккумулятора в док-станции и времени работы наушников.



У RH-810BTH объём аккумулятора составляет 2100 мА·ч и время беспрерывной работы — 2,5 часа. У RH-808BTH ёмкость аккумулятора — 650 мА·ч, они могут работать до 3 часов без подзарядки. Объём аккумулятора док-станции наушников RH-807BTH составляет 400 мА·ч, а их время беспрерывной автономной работы насчитывает 2,5 часа.



Все модели имеют микрофон, позволяющий отвечать на телефонные звонки. В комплекте с каждой прилагается комплект силиконовых амбушюр, инструкция и гарантийный талон.