Ritmix RH-194M, RH-196M и RH-198M - новые модели наушников

5 ноября 2018, 10:45

В ноябре на рынок выходит сразу же три новые модели наушников от бренда Ritmix: RH-194M, RH-196M и RH-198M, эти новинки разработаны для людей с активным образом жизни.

Все модели имеют пульт управления с микрофоном на проводе, с помощью которого можно управлять музыкой и принимать входящие вызовы. В комплекте с наушниками идёт набор силиконовых амбушюр разных размеров. У модели RH-198M наушники фиксируются магнитами между собой, благодаря этому их удобно носить на шее.Что касаемо технических характеристик, у всех трёх моделей одинаковые диапазон частот: 20 – 20.000 Гц и сопротивление в 32 Ом. RH-196M и RH0194M имеют по 2 динамика в каждом корпусе, что значительно улучшает качество звучания. Еще одним различием является диаметр динамиков: у RH-194M – 7мм, у RH-196M он равен 8 мм, а у RH-198M – 12мм.