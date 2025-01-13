Новые накладные Ritmix RH-475BTH

13 января 2025, 11:15

Ritmix продолжает радовать своих поклонников новинками, и сегодня мы представляем беспроводные наушники Ritmix RH-475BTH — универсальное решение для тех, кто ценит комфорт и высокое качество звука.

Эти наушники станут верным спутником в любой ситуации. На прогулке, дома, в офисе или путешествии Ritmix RH-475BTH обеспечат глубокое и сбалансированное звучание благодаря 40-миллиметровым динамикам. Подключение по Bluetooth 5.3 гарантирует надежную связь без задержек, а встроенный микрофон делает наушники идеальными для общения и видеозвонков.



Основные преимущества RH-475BTH:

- Впечатляющее время работы — до 55 часов работы на одном заряде аккумулятора;

- Эргономичный дизайн, который обеспечивает комфортное ношение даже при длительном использовании;

- Компактное и стильное исполнение в черном и бежевом цветах;

- Возможность использования как в беспроводном, так и в проводном режиме.



Ritmix RH-475BTH — это ваш универсальный инструмент для погружения в любимую музыку, просмотра фильмов или работы. Независимо от обстоятельств, они всегда готовы подарить максимум удобства и удовольствия.