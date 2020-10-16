Koss KPH7 Wireless - беспроводной вариант накладных KPH7

16 октября 2020, 11:45

Koss представляет новую модель Bluetooth наушников KPH7 Wireless - беспроводной вариант накладных наушников KPH7.

В новой модели изменили многое, но, безусловно, самое главное осталось на месте – легендарное звучание Koss с глубокими басами и объемным звуком.Несмотря на то, что чашки наушников стали заметно больше, это совершенно не повлияло на легкость всей конструкции, благодаря которой вы не будете испытывать ни малейшего дискомфорта при длительном использовании, тем более KPH7 Wireless способны проработать на одном заряде более 18 часов. Для наиболее удобного хранения и переноски, чашки наушников поворачиваются параллельно оголовью, за счет чего их можно компактно сложить в рюкзак, не боясь при этом ничего повредить. За все управление отвечает всего одна кнопка-регулятор, расположенная на правой чашке - переключайте треки, регулируйте громкость, отвечайте на входящие звонки, не путаясь в управлении.