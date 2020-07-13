Koss KSC35 Wireless - новая модель Bluetooth наушников

13 июля 2020, 10:45

Koss представляет новые Bluetooth наушники открытого типа KSC35 Wireless. Наушники способны радовать вас любимой музыкой на протяжении 6 часов.

Благодаря динамическим элементам с расширенной частотной характеристикой, KSC35 Wireless позволят вам почувствовать себя на живом выступлении, что особенно приятно в отсутствии каких-любо концертов.За передачу наиболее качественного сигнала отвечают бескислородные медные звуковые катушки. Конструкция уникальных поворотных клипсов станет очень удобна для тех, кто любит слушать музыку на протяжении длительного времени и испытывает дискомфорт при использовании «вставок». В комплекте к наушникам поставляется защитный чехол и зажим для крепления на одежду.