Беспроводные наушники SVEN AP-B580MV — сложи и возьми с собой

20 марта 2020, 14:15

Линейка бюджетных беспроводных наушников от SVEN пополнилась интересной накладной моделью, привлекающей внимание удобством использования и компактным складным корпусом с оригинальным дизайном.

Конструкция устройства адаптирована под запросы людей, ценящих возможность всегда брать наушники с собой — новые AP-B580MV имеют два варианта складывания, позволяющие положить их в любую сумку, рюкзак или даже вместительный карман верхней одежды.

Модель оснащена небольшими, но качественными динамиками диаметром 40 мм, обеспечивающими звучание в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. К источнику звука они подключаются без проводов — с помощью Bluetooth. Встроенный аккумулятор способен обеспечить им до 12 часов автономности — хватит на целый день и еще останется небольшой запас. А если пользователь вдруг забудет зарядить своих любимцев, ничего страшного — можно перейти на проводное подключение, которое AP-B580MV также поддерживает. В комплекте идет качественный и надежный кабель длиной 1,2 метра.Встроенный микрофон обладает высокой чувствительностью и позволяет без проблем общаться с помощью голоса даже в умеренно шумной обстановке — на улице, в спортзале или торговом центре. Удобная панель из трех кнопок на правой чашке дает возможность управлять воспроизведением и звонками, не доставая ваш гаджет из кармана или сумки, что особенно удобно во время прогулок или занятий спортом.Ну и, наконец, новые SVEN AP-B580MV замечательно выглядят и смогут дополнить как элегантный имидж городских модников, так и спортивный стиль сторонников активного образа жизни. Наушники уже доступны на полках магазинов электроники.