Накладные наушники с микрофоном SVEN AP-B530MV

10 декабря 2019, 13:15

Стильные, комфортные и недорогие — эти три слова как нельзя лучше описывают новые наушники SVEN AP-B530MV.

Квадратные чашки с шлифованным металлом придают устройству солидный вид, достойный премиального сегмента. Удобные амбушюры со специальным наполнителем обеспечивают комфортную посадку и хороший уровень пассивной звукоизоляции, позволяющий наслаждаться любимыми треками даже в шумной обстановке.Динамический диапазон наушников впечатляет — от 20 Гц до 20 кГц, музыка в них звучит насыщенно и способна доставить максимум удовольствия. К источнику звука SVEN AP-B530MV может подключаться посредством Bluetooth, при этом радиус приема сигнала достигает 10 метров, а время работы — 12 часов! Если вы забыли зарядить аккумулятор или просто являетесь поклонником «классических» методов подключения к источнику звука — предусмотрена возможность проводного подключения при помощи кабеля с разъемом mini-jack, который идёт в комплекте.Наушники SVEN AP-B530MV готовы быть рядом с вами всюду, куда бы вы ни отправились — складная конструкция позволяет носить их даже в небольшой сумке или рюкзаке, а металлические элементы крепления защищают от возможных поломок при переноске. Во время использования гарнитуры ваш гаджет может мирно лежать в кармане: управление громкостью и переключением треков осуществляется с помощью нажатия на разные стороны панели управления, расположенной на правой чашке. А общаться по телефону и в программах-мессенджерах можно с помощью встроенного микрофона.