Новые игровые наушники SVEN AP-U750MV

23 марта 2023, 8:45

Игровые наушники SVEN AP-U750MV - это отличный выбор для тех, кто ищет качественный звук и комфорт во время игры.

Они оснащены пультом управления на кабеле, который позволяет регулировать уровень громкости и включать/выключать микрофон. Это очень удобно, так как не нужно вынимать наушники или искать нужную кнопку на компьютере.Наушники также имеют мягкие охватывающие амбушюры HIGH PROTEIN и мягкое оголовье для повышенного комфорта при использовании. Изменяемый угол чашек и регулируемый угол наклона микрофона позволяют настроить наушники под свои потребности. Кабель с тканевой оплёткой препятствует его спутыванию, что очень удобно во время игры.Игровые наушники SVEN AP-U750MV также имеют пассивную шумоизоляцию, которая позволяет сосредоточиться на игре и не отвлекаться на окружающие звуки. Динамическая отключаемая RGB подсветка добавляет стильности и создает атмосферу игры.Диаметр динамиков 40 мм обеспечивает качественный звук с хорошими басами и чистыми высокими нотами.